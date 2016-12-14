الفريق محمود حجازى يلتقي عددًا من قادة وضباط القوات المسلحة

التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من قادة وضباط القوات المسلحة المرشحين لتولى الوظائف القيادية على المستويات المختلفة، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح كافة شهداء الوطن الأبرار الذين اغتالتهم يد الإرهاب الأسود، مؤكدًا أن الأحداث الإرهابية الأخيرة أصابت قلوب المصريين جميعاً متمنياً للمصابين الشفاء العاجل .

و بحسب المتحدث العسكري نقل الفريق محمود حجازى تحيات وتقدير الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقادة الجدد متمنياً لهم التوفيق والنجاح فى آدائهم لمهامهم المستقبلية فى قيادة وحدات وتشكيلات القوات المسلحة بكافة تخصصاتها المختلفة .

وأكد الفريق محمود حجازى أن القيادة والإدارة الجيدة للموارد والأفراد والإمكانيات المتاحة هى السبيل الوحيد لأداء كافة المهام بدقة وكفاءة عالية، مشيراً إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولى اهتماما كبيرًا بإعداد القادة لتكون قادرة على تنفيذ المهام بفكر متطور ووفقاً لأسس علمية دقيقة فى ظل التحديات الجسيمة التى تواجه الوطن .

وأشار رئيس الأركان إلى أن الظروف والتحديات التى تواجهها مصر تفرض على القوات المسلحة الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالى والإهتمام بالتدريب والإعداد الجيد للفرد المقاتل علمياً وبدنياً بإعتباره الركيزة الأساسية التى تعتمد عليها القوات المسلحة، موصيًا بضرورة الإلمام بكافة مبادئ العلم والمعرفة والحفاظ على الكفاءة القتالية والفنية للأسلحة والمعدات لضمان قدرتها على تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف.

وشدد حجازى على ضرورة توفير كافة الإمكانيات للإرتقاء بمستوى الفرد المقاتل معيشياً وإداريًا ومعنويًا، وتحقيق التواصل الدائم والمستمر مع كافة المرؤوسين، مطالبًا رجال القوات المسلحة بمواصلة البذل والعطاء والتفانى فى أدائهم مهامهم ، مع التمسك بالإنضباط العسكرى والمبادئ والمثل العليا للعسكرية المصرية العريقة لتظل القوات المسلحة الدرع الواقى الذى يحفظ مسيرة الوطن.

وناقش الفريق حجازى القادة والضباط فى كافة الأفكار والمقترحات ، مؤكداً على ضرورة تحلى القائد بالشجاعة والقدرة على إتخاذ القرار السليم بعلم ودقة وفى التوقيت المناسب وموصياً بضرورة الإشراف والمتابعة الدقيقة للمهام والبعد عن النمطية فى التخطيط والتنفيذ للأنشطة التدريبية بما يتناسب مع تطور المهام التى تنفذها القوات المسلحة لحماية الحدود الاستراتيجة على كافة الاتجاهات .

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة .