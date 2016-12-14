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بالفيديو: أول سيارة مصرية 100% وبسعر خيالي جداً

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بالفيديو: أول سيارة مصرية 100% وبسعر خيالي جداً بالفيديو: أول سيارة مصرية 100% وبسعر خيالي جداً

قام معتز الدمرداش مقدم برنامج “90 دقيقة”، والمذاع على قناة المحور الفضائية، لشاب مصري من محافظة الغربية وبالتحديد طنطا، قام بتصنيع سيارة مصرية 100%، وتم تصنيعها من الخشب المعالج ضد النار والصدمات.

وأشار المخترع ويدعى “تامر سلامة”، بأن السيارة يطلق عليها أسم “DTS” وتعتبر سيارة رياضية، أقوى بكثير من السيارات الأخرى، حيث أن نوعية هذا الخشب، تتحمل الصدمات والنار في نفس الوقت، كما أن الشكل الخارجي يعد عصري وشبابي جداً يتناسب مع الوقت الحالي.

وأضاف مصنع السيارة بأنه يعمل من 2008 في هذه السيارة، حتى تصبح كما هي ، وحاول أن يحصل على براءة اختراع، ولم يستطع الحصول عليه حتى الاَن، والجهات المسئولة ترد عليه بمقولة ليس هذا اختراع لتسجيله.

وطالب مصنع السيارة بالموافقة على تسجيل براءة الاختراع، وإعطاء فرصة للشباب أن يبتكر ويخترع، مؤكداً بأن هذه السيارة لم يتعدى سعرها من 20 إلى 30 ألف جنيه مصري فقط لا غير.

 

 

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