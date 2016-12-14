«البنك المركزي» يخالف التوقعات ويرتفع بسعر الدولار لرقم تاريخي جديد منذ قرار تعويم الجنيه.. ويكشف عن مفاجأة كبرى

شيماء مصطفى

واصل سعر الدولار ارتفاعه الجنوني والتاريخي، أمام الجنيه بالبنوك، فقد قفز سعره رسمياً بالبنك المركزي ما يزيد على 33 قرشاً إلى 18.8773 جنيه للبيع اليوم الأربعاء، مقابل 18.5416 للبيع مساء أمس الثلاثاء، وزيادة بمقدار 29 قرشاً لسعر الشراء، مسجلاً 18.4507 جنيه بدلاً من 18.1518 أمس، وهو السعر الأعلى له على الإطلاق، منذ تعويم الجنيه.

كما بلغت أسعار الورقة الخضراء، خلال التعاملات المسائية بالبنك التجاري الدولي 18.5 جنيه للشراء و 18.99 جنيه للبيع بدلاً من 18.15 جنيه للشراء و 18.60 جنيه للبيع خلال التعاملات الصباحية.

ومن ناحية أخرى، أكد “جمال نجم” نائب محافظ البنك المركزي، بأن شهادات الادخار الجديدة الصادرة من البنوك جذبت ودائع جديدة من خارج الجهاز المصرفي بقيمة 64 مليار جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

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