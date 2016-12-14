أخبار عاجلة

فورد تحدث الهيكل الخارجي لسيارتها الرياضية «إكسبلورير» -
«دودج» تطرح «تشالنجر ديمون» بقدرة 1000 حصان -
«هيونداي» تخوض سباق «نوربيرجرينج» لمعرفة قدرات سيارتها «I30 N» -
الشيخ خالد الجندي: المصائب والشدائد تصنع الأمل والعزيمة -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً -
عاجل.. قرار جرئ من وزير النقل اليوم بخفض سعر تذكرة المترو إلى نصف جنيه لهذه الفئات والتنفيذ فوراً -
الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«البنك المركزي» يخالف التوقعات ويرتفع بسعر الدولار لرقم تاريخي جديد منذ قرار تعويم الجنيه.. ويكشف عن مفاجأة كبرى

  • مصر
  • 41
Google+ Print
«البنك المركزي» يخالف التوقعات ويرتفع بسعر الدولار لرقم تاريخي جديد منذ قرار تعويم الجنيه.. ويكشف عن مفاجأة كبرى «البنك المركزي» يخالف التوقعات ويرتفع بسعر الدولار لرقم تاريخي جديد منذ قرار تعويم الجنيه.. ويكشف عن مفاجأة كبرى

واصل ارتفاعه الجنوني والتاريخي، أمام الجنيه بالبنوك، فقد قفز سعره رسمياً بالبنك المركزي ما يزيد على 33 قرشاً إلى 18.8773 جنيه للبيع اليوم الأربعاء، مقابل 18.5416 للبيع مساء أمس الثلاثاء، وزيادة بمقدار 29 قرشاً لسعر الشراء، مسجلاً 18.4507 جنيه بدلاً من 18.1518 أمس، وهو السعر الأعلى له على الإطلاق، منذ تعويم الجنيه.

كما بلغت الورقة الخضراء، خلال التعاملات المسائية بالبنك التجاري الدولي 18.5 جنيه للشراء و 18.99 جنيه للبيع بدلاً من 18.15 جنيه للشراء و 18.60 جنيه للبيع خلال التعاملات الصباحية.

ومن ناحية أخرى، أكد “جمال نجم” نائب محافظ البنك المركزي، بأن شهادات الادخار الجديدة الصادرة من البنوك جذبت ودائع جديدة من خارج الجهاز المصرفي بقيمة 64 مليار جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش

البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش

7 بنوك ترفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

7 بنوك ترفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

«الصناعات المعدنية»: تراجع أسعار الحديد الصيني في بورصة لندن

«الصناعات المعدنية»: تراجع أسعار الحديد الصيني في بورصة لندن

أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر

أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر