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نهاية الشوط الأول.. تقدم الإسماعيلى على أسوان بثنائية باهر وبوشا

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نهاية الشوط الأول.. تقدم الإسماعيلى على أسوان بثنائية باهر وبوشا نهاية الشوط الأول.. تقدم الإسماعيلى على أسوان بثنائية باهر وبوشا

>كتب سليمان النقر

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلى وأسوان بتقدم الدراويش بهدفين نظيفين فى المباراة التى تجمعهما على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى العام، أحرز الأهداف باهر المحمدى وبوشا.

 

وأحرز باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى هدف التقدم لفريقه مرمى أسوان فى الدقيقة العاشرة من عمر المباراة بعدما استغل ركلة ركنية لعبها بهاء مجدى فى تحويلها رأسية متقنة داخل المرمى على يمين رضا السيد حارس أسوان.

 

استحوذ الدراويش على مجريات اللقاء وشنوا هجومًا ضاغطًا على مرمى أسوان وأضاعوا عدة فرص كانت كفيلة بتعزيز النتيجة.

 

وعزز محمد أبو المجد بوشا لاعب الإسماعيلى هدف التقدم لفريقه فى مرمى أسوان فى الدقيقة 22 من عمر فى المباراة حيث استغل عرضية متقنة من إبراهيم حسن فى تسديدها مباشرة على المرمى.

 

واستمرت سيطرة الإسماعيلى على مجريات اللقاء حتى نهاية الشوط الأول بتقدم الدراويش بهدفين نظيفين.

 

هدف باهر المحمدى:

 

 

هدف بوشا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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