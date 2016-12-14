ضبط عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتأشيرات الحج والعمرة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث جرائم الأموال العامة بالدقهلية، من إلقاء القبض على عاطل بعد تزويره محررات رسمية وتأشيرات الحج والعمرة و281 جواز سفر، والزواج والطلاق وفواتير الكهرباء والتجنيد، الشهادات التعليمية، وبحيازته كميات كبيرة من الأختام والأكلاشيهات والفواتير المزورة.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بضبط وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عدد من المحررات المزورة وقام بلاغ الجهات المختصة وتوصلت التحريات السرية بتورط "جمال.ع."، 40 سنة، مقيم بناحية بلقاس، فى تزوير الأوراق والمحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وتسفيره المواطنين لأداء الحج والعمرة بتأشيرات مزورة.

وتم تشكيل حملة أمنية بقيادة المقدم سعيد شعير رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، والرائدين إبراهيم محمود معن ومحمد اللوزى، وتم ضبط المتهم داخل مسكنه وبحوزته عدد من الأختام المقلدة لجهات حكومية مختلفة ( نيابة جنوب المنصورة - مركز شرطة بلقاس - مكتب صحة تأنى - مكتب توثيق الشهر العقارى - أكلايشيه رئيس القلم الجنائى )، و222 شهادة ميلاد جميعهم ممهورين بخاتم شعار الجمهورية "مزورين" ، و281 جواز سفر وكمية من المطبوعات الخاصة بوزارة الصحة والسكان "شهادات تطعيمات الحج والعمرة "على بياض ومعدة للتزوير وكمية من إيصالات خاصة بوزارة المالية على بياض ومعدة للتزوير جميعها مختوم بخاتم مقلد للخاتم الأصلى لشعار الجمهورية.

بمواجهه المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بتزويره المحررات الرسمية، وتحرر المحضر اللازم، وتم التحفظ على المضبوطات لحين العرض على النيابة العامة.