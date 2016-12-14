ضبط عاطل وبحوزتة 2 كيلو بانجو قبل ترويجهم علي المتعاطين بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحي

تمكنت مباحث مركز شبين الكوم بالمنوفية، من ضبط عاطل وبحوزتة 50 لفافة بانجو تزن 2كيلو، وذلك قبل ترويجهم علي المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء خالد ابو الفتوح مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية ،يفيد من قيام الصاوي .ا 35 عاما ومقيم بقرية كفر طنبدي التابعة لمركز شبين الكوم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها علي المتعاطين ،علي الفور قرر اللواء خالد ابو الفتوح مدير امن المنوفية، تشكيل فريق بحثنائي برئاسة العقيد حسين غنيم مفتش المباحث ،الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز شبين الكوم ، وتم وضع الاكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط المتهم وبحوزتة 50 لفافة تزن 2 كيلو، وذلك قبل ترويجهم علي المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.