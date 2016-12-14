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شيخ الأزهر يصل الكاتدرائية لتقديم واجب العزاء في ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية

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شيخ الأزهر يصل الكاتدرائية لتقديم واجب العزاء في ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية شيخ الأزهر يصل الكاتدرائية لتقديم واجب العزاء في ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية

الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف

وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم واجب العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأعرب شيخ الأزهر عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث الإرهابي الذي طال الكنيسة البطرسية بالعباسية الأحد الماضي، وأسفر عن مقتل نحو 25 شخصًا وإصابة العشرات، حيث وصل فضيلته إلى الكاتدرائية عقب وصوله مطار القاهرة الدولي عائدًا من زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورافق الطيب كلا من الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف،  والدكتور حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والمستشار محمد عبدالسلام، مستشار شيخ الأزهر.

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