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وزير الدفاع ورئيس الأركان يزوران مصابى الكنيسة البطرسية بمجمع الجلاء العسكرى

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وزير الدفاع ورئيس الأركان يزوران مصابى الكنيسة البطرسية بمجمع الجلاء العسكرى وزير الدفاع ورئيس الأركان يزوران مصابى الكنيسة البطرسية بمجمع الجلاء العسكرى

الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي

قام الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه عدد من قادة القوات المسلحة بزيارة مصابى الحادث الإرهابى الذى شهدته الكنيسة البطرسية بالعباسية، ويخضعون حاليا لتلقى العلاج بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة.

وأكد القائد العام خلال الزيارة أن شعب بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمالاً واحدة فى بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد، وقوى الشر والإرهاب لن تنال من عزيمة المصريين وإصرارهم على المضى نحو البناء والاستقرار والتنمية فى كافة ربوع مصر.

وأشار وزير الدفاع إلى أن رجال القوات المسلحة والشرطة ماضون بكل قوة فى اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف والوفاء بالمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها باعتبارهم الدرع القوى الحامى للوطن والحصن المنيع للشعب.

وكان الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد تفقد مصابى الحادث الإرهابى واطمأن على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، متمنيا لهم سرعة التماثل للشفاء.

حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة.

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