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ضبط 10 أطنان أرز بحوزة تاجر حجبها عن التداول وتحرير 46 مخالفة بكفر الشيخ

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ضبط 10 أطنان أرز بحوزة تاجر حجبها عن التداول وتحرير 46 مخالفة بكفر الشيخ ضبط 10 أطنان أرز بحوزة تاجر حجبها عن التداول وتحرير 46 مخالفة بكفر الشيخ

>كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت مباحث ، برئاسة الرائد إسلام البديوى، بالتعاون مع مديرية التموين برئاسة إبراهيم طلحة رئيس مديرية التموين بكفر الشيخ، تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائية، من ضبط 10 أطنان أرز بحوزة "م.ع.ا" 49 سنة تاجر غلال، يقيم قرية عصر، مركز الرياض، لقيامه بحجب سلع غذائية عن التداول، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر رقم 31554/ 2016 جنح مركز الرياض.

كما تمكنت الحملة من تحرير 21 مخالفة متنوعة لتجار تموينيين، منها مزاولة نشاط تجارى بقالة بدون ترخيصة، وعرض لحوم مكشوفة للبيع، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط 25 حكم غرامة.


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