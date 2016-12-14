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البرلمان يوافق على شروط العضوية والقيد بـ«نقابة الإعلاميين»

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البرلمان يوافق على شروط العضوية والقيد بـ«نقابة الإعلاميين» البرلمان يوافق على شروط العضوية والقيد بـ«نقابة الإعلاميين»

البرلمان

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على شروط العضوية والقيد بنقابة الإعلاميين فى مشروع نقابة الإعلاميين.

وتتمثل الشروط فى أن يكون مصريا ، متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، وحاصلا على مؤهل عال، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، والا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد له اعتباره، أو سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ، مالم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.

ويفرض النص على النقابة إنشاء 3 جداول للأعضاء الأولى تحت التمرين لمن استفى شروط العضوية، وتكون مدة التمرين سنتين مع جواز تخفيض المدة لبعض خريجى الكليات أو ذوى الخبرة بمراعاة مجال التحصص الدراسي أو مدة الخبرة ومدى إتصال أيهما بالنشاط الإعلامى.

ويأتى الجدول الثانى وفقا لمشروع القانون للأعضاء المشتغلين: يكون للأعضاء الذين استوفوا الشروط العضوية واجتاز فترة التمرين.

وجاء الجدول الأخير للأعضاء غير المشتغلين الذين توقف ممارستهم الإعلام، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة حالات وشروط الجدول.

وفيما يخص التصاريح المؤقتة، فرض مشروع القانون على النقابة لمن يرغب فى ممارسة النشاط الإعلامى من غير المقيدين بالنقابة ، مع وجود رسم لا يجاوز الـ10 ألاف جنيه.

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