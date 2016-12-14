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رئيس الوزراء الإيطالي يفوز بثقة البرلمان

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رئيس الوزراء الإيطالي يفوز بثقة البرلمان رئيس الوزراء الإيطالي يفوز بثقة البرلمان

باولو جنتيليوني

اجتاز رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني تصويتا على الثقة في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء مما يتيح لحكومته الائتلافية تولي السلطة، وذلك حسبما أفادت رويترز.

وكان رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي استقال الأسبوع الماضي بعد خسارته استفتاء على تعديل الدستور. وفي مسعى لتفادي أزمة سياسية طلب رئيس الدولة من جنتيلوني وزير الخارجية المنتهية ولايته أن يشكل حكومة جديدة.

وأعاد جنتيلوني فعليا تعيين جميع الوزراء القدامي في حكومة رينتسي وفاز بسهولة بتصويت أولي على الثقة في مجلس النواب أمس الثلاثاء. وقد تستمر إدارته لبضعة أشهر فقط مع ضغط العديد من زعماء الأحزاب لإجراء انتخابات في النصف الأول من 2017 قبل عام من موعدها المقرر.

وفاز جنتيلوني تأييد 169 نائبًا في المجلس المؤلف من 320 مقعدا وعارض تعيينه 99 نائبًا. ولم يشارك العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من المعارضة في اقتراع الثقة.

 

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