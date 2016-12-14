أخبار عاجلة

فورد تحدث الهيكل الخارجي لسيارتها الرياضية «إكسبلورير» -
«دودج» تطرح «تشالنجر ديمون» بقدرة 1000 حصان -
«هيونداي» تخوض سباق «نوربيرجرينج» لمعرفة قدرات سيارتها «I30 N» -
الشيخ خالد الجندي: المصائب والشدائد تصنع الأمل والعزيمة -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً -
عاجل.. قرار جرئ من وزير النقل اليوم بخفض سعر تذكرة المترو إلى نصف جنيه لهذه الفئات والتنفيذ فوراً -
الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحالة 16 متهما للجنايات بتهمة التجمهر والتظاهر بمسيرات الإخوان بالمطرية

Google+ Print
إحالة 16 متهما للجنايات بتهمة التجمهر والتظاهر بمسيرات الإخوان بالمطرية إحالة 16 متهما للجنايات بتهمة التجمهر والتظاهر بمسيرات الإخوان بالمطرية

> كتبت ندى سليم

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، 16 متهما بمنطقة عين شمس، إلى المحاكمة الجنائية وذلك بتهمة التجمهر والتظاهر بدون تصريح.

 

وتبين من التحقيقات التى أجراها المستشار محمد الجرف، وكيل نيابة الحوادث، وسكرتارية ناصر عطوة، أن المتهمين قاموا بالاشتراك فى أعمال عنف من خلال الاشتراك فى عدد من مسيرات جماعة الإخوان، من شأنها تعطيل العمل بمؤسسات الدولة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعريض أمن وحياة المواطنين للخطر.


> واسندت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة على خلافى القانون، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح، وأثارة الشغب وحيازة أسلحة بيضاء.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365