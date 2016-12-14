إحالة 16 متهما للجنايات بتهمة التجمهر والتظاهر بمسيرات الإخوان بالمطرية

كتبت ندى سليم

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، 16 متهما بمنطقة عين شمس، إلى المحاكمة الجنائية وذلك بتهمة التجمهر والتظاهر بدون تصريح.

وتبين من التحقيقات التى أجراها المستشار محمد الجرف، وكيل نيابة الحوادث، وسكرتارية ناصر عطوة، أن المتهمين قاموا بالاشتراك فى أعمال عنف من خلال الاشتراك فى عدد من مسيرات جماعة الإخوان، من شأنها تعطيل العمل بمؤسسات الدولة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعريض أمن وحياة المواطنين للخطر.



> واسندت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة على خلافى القانون، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح، وأثارة الشغب وحيازة أسلحة بيضاء.