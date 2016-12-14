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19 ديسمبر.. نيابة الدقى تستمع لأقوال متهمة بتزوير شهادة دكتوراه

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19 ديسمبر.. نيابة الدقى تستمع لأقوال متهمة بتزوير شهادة دكتوراه 19 ديسمبر.. نيابة الدقى تستمع لأقوال متهمة بتزوير شهادة دكتوراه

>كتب سليم على

قررت نيابة الدقى، برئاسة المستشار عبدالله المهدى، استدعاء "س.ع" خبيرة طاقة المكان "الفونغ شوى"، للاستماع لأقوالها فى البلاغ المقدم ضدها بتهمة تزويرها شهادة دكتوراه من جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة، والتى تزعم فيها حصولها على درجتى الماجيستير والدكتوراه فى مجال علم الميتافيزيقا والحضارات القديمة وشهادة الماستر فى طاقة المكان "الفونغ شوى".

جاء ذلك لإنشائها أكاديمية تحمل اسمها تحت هذا الزعم، وقامت بتدريس معلومات مغلوطة، حيث إنه بالاستعلام الرسمى المباشر من الجامعة المذكورة، أفادت بعدم وجود هذا الاسم لديها، وأن هذه الشهادات مزورة، وتبين أن المدعوة قد أذاعت أخبارا ومعلومات كاذبة تعمل على زعزعة الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعى.

كما قامت خبيرة المكان فى الفترة الأخيرة بسب وقذف والتشهير بعائلة صاحبة البلاغ الدكتورة مها العطار، والتى استغلت معلومات عنها فى خبرتها بهذا المجال، وقامت بنسبها إلى نفسها بدون وجه حق، وحددت النيابة جلسة 19 ديسمبر الجارى لسماع أقوالها.


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