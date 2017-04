جولة غنائية تجمع ليونيل ريتشي وماريا كاري

أعلن النجم ليونيل ريتشي Lionel Richie أن جولته الغنائية All The Hits التي تنطلق في بالتيمور في 15 آذار/مارس 2017، ستجمعه بالنجمة العالمية ماريا كاري Mariah Carey.

وتتضمن الجولة 35 حفلاً للنجم البالغ من العمر 67 عاماً، وستحلّ النجمة ماريا البالغة من العمر 46 عاماً ضيفة معه.

ومن المتوقع أن تنتهي جولة " All The Hits " في 27 أيار/مايو في حفل ختامي في فورت لاودردال.

يُذكر أن ماريا كاري التي انفصلت عن خطيبها جيمس باكر بعد شجار دار بينهما على متن يخت خاصّ في اليونان، ارتبطت مؤخراً بالراقص الاستعراضي بريان تناكا Bryan Tanaka البالغ من العمر 33 عاماً، والذي يرافقها في جميع حفلاتها.

