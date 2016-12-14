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بسبب جنازة زبيدة ثروت تأجيل تشييع أحمد راتب

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بسبب جنازة زبيدة ثروت تأجيل تشييع أحمد راتب بسبب جنازة زبيدة ثروت تأجيل تشييع أحمد راتب

الأربعاء 14-12-2016 15:57

قررت أسرة الفنان الراحل أحمد راتب إقامة صلاة الجنازة وتشييع الجثمان بعد صلاة العصر في مسجد الحصري في مدينة 6 أكتوبر، لترك مساحة أمام نجوم الفن وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية الراغبين في وداع الفنانة زبيدة ثروت بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.
أسرة الفقيد أعلنت موعد صلاة الجنازة والدفن اليوم، ولم تؤكد موعد قبول العزاء حتى اللحظة، واشارت إلى أن الفقيد توفي جراء أزمة قلبية مفاجئة، بعدما عانى طوال الأيام الماضية من إجهاد حاد اضطره إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج ثم خرج مع نصيحة طبية بالتزام الفراش طوال فترة النقاهة، ولكنه قضى نحبه صباح اليوم بعدما فشلت جهود انقاذه.

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سيدتي