النجوم يودعون ملكة الرومانسية زبيدة ثروت

القاهرة_عمرو رضا

مثلما أصرت السماء على وداع الفنانة زبيدة ثروت بالأمطار المتواصلة، انهالت تغريدات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بالدموع لوداع واحدة من أجمل نجمات السينما المصرية وأكثرهن طيبة، إذ لم يعرف عنها أبداً الخوض في معارك الغيرة والحسد، وظّلت حتى اللحظات الأخيرة من عمرها تدافع عن نجمات الجيل الجديد وبالأخص شبيهتها مي عز الدين.

الفنانة مي عز الدين كتبت عبر حسابها الموثق بموقع إنستغرام : إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا أغلي الناس ... ربنا وحده اللي عالم هي كانت بالنسبة لي إيه لأن علاقتي بيها تخطت تشبيه الناس لملامحنا وتعليقها دايما إني الأقرب لقلبها، أنا لما عرفتها قربت أكتر من كدة. هتفضلي دايما ليكي معزة خاصة في قلبي إلي أن ألقاكي.

شريهان غردت عبر تويتر قائلة : إن لله مَا أخذ، وله ما أعطى، وكل شيءٍ عِندهُ بأجلٍ مسمى. البقاء لله في فنانة قديرة زبيدة ثروت.. إنا لله وإنا لله راجعون.

نانسي عجرم قدمت العزاء عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر قائلة: أتقدم بأحرّ التعازي من عائلة الفنانة القديرة #زبيدة_ثروت ، الشعب المصري والعربي رحمها الله وغفر لها .

ميس حمدان كتبت عبر حسابها بموقع الفيس بوك: البقاء لله زبيدة ثروت في ذمة الله ربنا يرحمها ويغفر لها.

نجم برنامج أراب أيدول المطرب محمد رشاد ودعها بقوله: رحم الله الفنانة القديرة زبيدة ثروت.

الفنانة شيرين عبد الوهاب غردت قائلة: وداعاً لمن علمتنا الحب، صاحبة الأعمال السينمائية العظيمة وصاحبة أجمل عيون في السينما المصرية. رحم الله الفنانة القديرة.

النجمة الكبيرة يسرا كتبت عبر حسابها بتويتر: رحم الله الفنانة القديرة زبيدة ثروت أحد أيقونات الفن الجميل .. هتوحشتنا ضحكتها.

الفنانة هند صبري نعت صاحبة أجمل عيون بقولها: توفت اليوم الفنانة الجميلة زبيدة ثروت، مع خالص التعازي لأسرتها، جمهورها ومحبيها في مصر والوطن العربي.

رانيا يوسف شاركت متابعيها الحزن على رحيل ملكة الرومانسية عبر الفيس بوك قائلة: ان لله وان اليه راجعون وفاة الفنانه #زبيده_ثروت بعد صراع مع المرض،الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه.

الاعلامي عمرو الليثي كان صاحب أول تغريدة وداع بقوله : البقاء لله في وفاه الفنانه الكبيرة زبيده ثروت و صلاه الجنازه غدا الأربعاء بعد صلاه الظهر من مسجد السيدة نفيسه و انا لله و انا اليه راجعون.

المطربة اللبنانية يارا : رحم الله الفنانة المصرية القديرة زبيدة ثروت.

كارمن سليمان: الله يرحمك. الفنانة الجميلة.

مي سليم: انا لله وانا اليه راجعون رحمة الله على الفنانة الجميلة زبيدة ثروت البقاء لله.