ماذا قال حسين الجسمي بعد تكريمه بجائزة رواد التواصل الاجتماعي؟

الرياض _ عماد الحكمي

كرَّم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الفنان حسين الجسمي ضمن المكرَّمين من رواد التواصل الاجتماعي العرب.

وفازت أكثر من 40 شخصية بالجوائز في مختلف المجالات وسط حضور حوالي 2500 مشارك، وشملت أجندة "القمة" 50 جلسة، تنوعت ما بين دردشات، وحلقات تواصل اجتماعية، وفعاليات تبرز تأثير الرواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وعلَّق الجسمي على نيله الجائزة عبر حسابه في "إنستجرام" قائلاً:" عندما يكون الأب قائداً فلا بد أن يكون الابن قائداً... كلماتكم، وتكريمكم لنا نرتقي بها، واليوم بتكريمكم تكرمت الثقافة والفن في العالم العربي".

وفي حديثه لـ "سيدتي نت" عبَّر الجسمي عن سعادته بالتكريم، موضحاً أن الإمارات سبَّاقة وذات دور ريادي في مجالات كثيرة منها الاحتفاء بالرواد، مبيناً أن الكلمات التي تلقاها من الشيخ محمد بن راشد ستكون خير حافز له لمواصلة العطاء الإنساني والفني، وقال: "مثل هذه الملتقيات تفتح نوافذ للمبدعين، وتحفز الآخرين على اللحاق بهم وتقديم الأفضل، والاستغلال الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي". وأضاف: "في إمكاننا اليوم صناعة خطاب نوجهه إلى العالم عبر هذه المواقع، ولابد أن نقدم للآخرين نماذج مبهرة تحب العمل والتفاني".