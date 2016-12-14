نجوم الفن يودعون نجم الكوميديا الحزين أحمد راتب

القاهرة_عمرو رضا

لم يتجاوز نجوم الفن المصري بعد صدمة رحيل الفنانة زبيدة ثروت مساء أمس، حتىتضاعف حزنهم برحيل نجم الكوميديا الحزين الفنان أحمد راتب الذي توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة، توقف معها عطاؤه ألغيت مواعيده إذ كان يستعد لتصوير الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة" ويتأهب لاستكمال دوره في مسلسل "هبوط اضطراري".

الممثلة ريم البارودي تقدمت بخالص تعازيها إلى عائلة الراحل أحمد راتب، ونشرت صورة له عبر حسابها على موقع الصور انستقرام ، وعلقت عليها: انا لله وإنا إليه راجعون وداعا الاستاذ القدير احمد راتب.

النجمة داليا مصطفى نشرت صورة أخرى للفقيد على موقع إنستقرام وقالت: إن لله مَا أخذ وله ما أعطى ‫وكل شيءٍ عِندهُ بأجلٍ مسمى‬ ‫البقاء لله في فنان القدير أحمد راتب‬‬ إنا لله وإنا لله راجعون.

الممثلة إيمي سالم أرسلت رسالة للفقيد تعليقا على صورته قائلة: استاذ احمد راتب ... كان ليا الشرف اني اشتغلت مع حضرتك... و اني عرفت حضرتك على المستوى الشخصي ... فنعم الإنسان ربنا يرحمك و يغفر لك و يسكنك فسيح جناته اللهم ثبته عند السؤال انا لله وانا اليه راجعون نسألكم الفاتحة.

الممثلة اللبنانية مادلين طبر نعت رحيل أحمد راتب وذلك عبر موقع تويتر مغردة: وداعا يا صديقي..احمد راتب كنت ممثلا نادرا..البقاء لله".

كما نعت الفنانة التونسية هند صبري الفنان الكبير احمد راتب وغردت عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر قائلة : أحمد_راتب‬ في ذمة الله .. ممثل قدير ومهم وله طابع خاص جدا. الله يرحمه ويصبر أهله".

الفنانة الأردنية ميس حمدان ودعت الفقيد عبر حسابها بموقع الفيس بوك بنشر صورة له والتعليق بقولها: ‫انا لله وانا اليه راجعون‬ رحمة الله على الفنان المحترم ‫#أحمد_راتب‬ البقاء لله‬

وشارك بالعزاء بنشر صور الفقيد النجوم يوسف الشريف ومنة فضالى وميريهان حسين ونقيب الممثلين أشرف زكي.