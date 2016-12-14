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فايز السعيد يوقع عقد احتكار مع المطربة المغربية رقية ماغى

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الأربعاء 14-12-2016 02:00

جدة ـ وحيد جميل

وقّعت الفنانة المغربية الشابة رقية ماغى عقد احتكار لمدّة 10 سنوات مع الفنان فايز السعيد وشقيقه متعهد الحفلات راشد السعيد، وبحضور المحامي الإماراتي محمد الهاشمي والمخرج بسام الترك، وذلك لإنتاج أعمالها الفنية القادمة وإدارة أعمالها وحفلاتها، ولتنضم إلى أسرة نجوم استديوهات فايز السعيد.
تجدر الإشارة إلى أن الفنانة رقية ماغى شاركت في النسخة الثالثة من برنامج "آراب آيدول" وقدّمت مجموعة من الأغنيات، منها أغنيتين باللهجة المغربية هما "ما يهمك" من كلمات محمود برحيل ولحن نوبال، وأغنية "هذا هو المغربي" من كلمات مصعب العنزي ولحن نوبال، كما قدّمت أغنية "خيل القصيد" من كلمات الشاعرة أصايل ولحن فايز السعيد والتي قدّمتها النجمة بلقيس بصوتها أيضاً.
وقالت رقية عبر حسابها على "سناب شات" إنها فخورة بتوقيع العقد، وتشعر بالسعادة لأنها خطت خطوة هامة في حياتها الفنية، حيث سيهتم بها فنياً إثنان من أهم نجوم الأغنية الخليجية، وهما فايز السعيد وشقيقه راشد، فيما قال السعيد بأن رقية بصوتها الراقي والمرهف تعتبر قيمة مضافة إلى شركته، التي تنمو يوماً بعد يوم بانضمام أصوات هامة إليها.

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