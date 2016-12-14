أحمد راتب توفي في غرفة مجاورة للفنانة الراحلة زبيدة ثروت

كشف زوج ابنة الفنان أحمد راتب عن مفاجأة قاسية مفادها أن الراحل دخل غرفة العناية المركزة منذ 10 أيام سراً، بعدما تعرّض لأزمة تنفّس حادة، وأن الأسرة أخفت الخبر، وكانت تقيم في الغرفة المجاورة الفنانة الراحلة زبيدة ثروت التي وافتها المنية مساء أمس، وأسلم الفقيد الروح صباح اليوم لنفس السبب.

وأكد صهر الفنان الراحل أن الفقيد أصيب بالأزمة القلبية منذ 10 أيام وحرصاً على الهدوء تم إخفاء الأمر بعدما طلب الأطباء دخوله غرفة العناية المركزة، ولم يعلم بالخبر الا رفاق عرضه المسرحي الأخير "بنت السلطان"، وفي نفس الوقت تم إيداع النجمة الكبيرة المعتزلة زبيدة ثروت نفس المستشفى في حي المهندسين، وعانى الاثنان من أزمة في التنفس بسبب التدخين.