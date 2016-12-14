الحرب تشتعل مجدداً بين جوني ديب وآمبر هيرد

يبدو أن الحرب قد اشتعلت مجدداً بين النجم العالمي جوني ديب Johnny Depp وطليقته آمبر هيرد Amber Heard بعد أن امتنع جوني عن دفع المبلغ المتوجب عليه لتسوية الطلاق.

وكان من المفترض أن يدفع النجم البالغ من العمر 53 عاماً مبلغ تسوية الطلاق مع زوجته آمبر البالغة من العمر 30 عاماً والذي يقدر بحوالي ٧ ملايين دولار، إلا أن النجم تراجع عن ذلك قبل 11 ساعة من ميعاد تحويل المبلغ لحسابها الشخصي.

وقد أقدم جوني على هذه الخطوة لأنه اعتبر أن آمبر نكثت بالاتفاق المبرم بينهما عندما تحدثت مؤخراً عن العنف المنزلي ضد المرأة وتطرقت إلى تجربتها الخاصة.

وقد تسبب ذلك في إشعال غضب النجم العالمي خاصة بعد ردود الأفعال التي تلقاها الأسابيع الماضية.

وفي سياق متصل، اتهمت محامية آمبر، التي لم تذكر اسم جوني ، الأخير بأنه يحرم موكلتها من الحصول على أغراضها الشخصية من منزل الزوجية، بالرغم من مرور أشهر على طلاقهما.