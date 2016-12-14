السيسي: مهتمون بدفع جهود تنفيذ مبادرة «ممر الطاقة النظيفة فى إفريقيا»

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم “عدنان أمين”، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المُتجددة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المُتجددة، مشيداً بدور الوكالة المتنامى فى نشر وتطوير استخدامات الطاقة المُتجددة فى إطار التحول العالمى للجوء إلى مصادر طاقة مُستدامة.

وأشار الرئيس إلى الأهمية الخاصة التى توليها مصر لتعزيز استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، مستعرضًا الجهود المصرية المبذولة فى هذا المجال، التى انعكست فى إرساء الاستراتيجية الوطنية للطاقة الهادفة إلى زيادة مُساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى ليبلغ 22% بحلول عام 2022، وكذا إقرار تعريفة تغذية الطاقة المتجددة بما يشجع مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع.

وأكد الرئيس حرص مصر على القيام بدور فاعل فى إطار الوكالة الدولية، لاسيما فى ضوء توليها رئاسة الجمعية العامة للوكالة العام الجارى، ومساهمتها فى العديد من المبادرات وبرامج التعاون الدولية والإقليمية التى ترعاها الوكالة.

وأشار الرئيس إلى اهتمام مصر كذلك بدفع جهود تنفيذ مبادرة “ممر الطاقة النظيفة فى أفريقيا”، فضلاً عن تفعيل مبادرة الطاقة المتجددة فى أفريقيا التى طرحتها مصر فى إطار رئاستها للجنة الأفريقية المعنية بتغير المناخ.

وأعرب الرئيس فى هذا الإطار عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الوكالة على المستوى الإقليمى فى أفريقيا، خاصةً وأنها تعد أكثر القارات احتياجاً للطاقة.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المُتجددة أشاد بما تتبناه مصر من خطط ومبادرات، وما تنفذه من مشروعات بهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى، منوهاً إلى أن الدراسات التى تقوم بها الوكالة تشير إلى زيادة الطاقة المولدة من الشمس والرياح خلال العشر سنوات القادمة بشكل مضطرد.

وأوضح عدنان أمين أن الوكالة تسعى خلال هذه المرحلة إلى تعزيز القدرات الدولية على إدماج مصادر الطاقة المتجددة فى شبكات نقل الكهرباء، وإتاحة التكنولوجيا المتطورة فى مجال الطاقة المتجددة للدول النامية ووضع السياسات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى صياغة خارطة طريق تتضمن احتياجات الدول المختلفة من الطاقة المتجددة.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية على الاهتمام، الذى توليه المنظمة الدولية لتنفيذ المبادرات الأفريقية فى مجال الطاقة المتجددة وتوفير الدعم اللازم لدول القارة، مشيراً إلى أهمية العمل على تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة بالدول الافريقية، مثل شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم حتى يُمكن تحقيق نهضة ملموسة فى هذا المجال على المستوى الإقليمى.

وأشاد مدير عام الوكالة فى هذا السياق بالدور النشط الذى تقوم به مصر للتعبير عن مصالح القارة الأفريقية على المستوى الدولى.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين مصر والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وتطوير مساهمة مصر فيما تقدمه الوكالة من برامج، بالإضافة إلى التعاون مع الوكالة من أجل تطوير القدرات الفنية المصرية فى المجالات ذات الصلة بقطاع الطاقة المتجددة، ولاسيما فى قطاعات الابتكار والأبحاث.