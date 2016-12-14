النيابة تباشر التحقيق فى العثور على جثة دبلوماسي من دولة قطر داخل فندق

تباشر نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن المحامي العام للنيابات ، التحقيق في واقعة العثور على جثة حسن المهندي نائب رئيس اللجنة الوطنية لحوار الحضارات بدولة قطر جثة هامدة.

وكشفت تحقيقات طاهر رفيق، وكيل نيابة حوادث وسط القاهرة، عن أن الدبلوماسي حسن المهندي، من دولة قطر، وكان حضر إلى مصر لحضور مؤتمر جامعة الدول العربية.

وتبين أنه تم العثور على جثته داخل فندق سميراميس، ولا توجد به أي إصابات، وتبين من مناظرة الجثة أن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية.

وتم اخطار السفارة القطرية، وأكدت استغنائها عن التشريح ، وسيتم تسليم جثمانه للدفن.