وزير الدفاع يشهد وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبى الدولي

شهد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبى الذى ينظمه المركز الطبى العالمى تحت عنوان ” تطوير الرعاية الصحية والطريق نحو تحقيق سلامة المريض” والذى يأتى استمرارًا لدور القوات المسلحة فى دعم مبادرات تطوير الرعاية الصحية والخدمة الطبية على المستوى المحلى والإقليمى بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصحية العالمية.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري يناقش المؤتمر على مدار جلساته الخبرات الدولية فى معالجة مشاكل الخدمة الطبية ووسائل التغلب عليها، والوقوف على أخر التطورات العالمية لوسائل تطوير الأداء فى المنظومة الصحية ، وتطبيق معايير وعناصر الجودة الشاملة فى هذا المجال، وتقديم المساعدة للمستشفيات والوحدات الطبية فى مصر والمنطقة العربية الراغبة فى الحصول على إعتمادات جودة دولية أو محلية فى فهم معايير الرعاية الصحية السليمة وكيفية تطبيقها، وذلك بمشاركة معهد تطوير الرعاية الصحية ” IHI ” بالولايات المتحدة الأمريكية، واللجنة المشتركة الدولية ” JCI “، ومؤسسة لوجيستيكس الدولية لتحسين الرعاية الصحية ” LHI ” ، وعدد من المؤسسات والهيئات والمراكز الطبية بمنطقة الشرق الأوسط .

وأكد اللواء طبيب عمرو حجاب مدير المركز الطبى العالمى أن المؤتمر يأتى فى إطار جهود القوات المسلحة للارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة داخل المنشآت والمراكز الطبية التابعة لها، مشيرًا إلى الدعم الفكرى واللوجيستى الذى تقدمه القيادة العامة للمركز لتحقيق الريادة الطبية والخدمية محليًا ودوليًا واعتماده من كبرى المؤسسات والهيئات الدولية، ليصبح محورًا للرعاية الطبية فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

فيما أكد مدير مؤسسة لوجيستك على أهمية المؤتمر الذى يمثل نقطة جذب لكل المستثمرين والمهتمين بالشأن الصحى بالمنطقة العربية، حيث يُعد المؤتمر الملتقى الدولى السادس لجودة الإعتماد بالقطاع الصحى فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت ممثلة معهد تطوير الرعاية الصحية الأمريكى بأن المؤتمر أول فعالية يقدمها المعهد الأمريكى للمشاركة فى تطوير برامج منظومة الرعاية الصحية فى مصر.

وأشار مسئول اللجنة المشتركة الدولية ” JCI ” للإعتماد بالشرق الأوسط إلى نجاح المركز الطبى العالمى كأول مستشفى عسكرى فى مصر وأفريقيا ، وخامس مستشفى عسكرى على مستوى العالم فى الحصول على المعيار الذهبى للجودة عالمياً لتقديم الخدمة بالمستشفيات والمراكز الطبية بعد إجتياز (284) معيار تضم (1142) عنصراً لقياس مدى إلتزام المنشأة بتقديم خدمة طبية عالية الجودة مع توفير أقصى درجات أمان المريض .

وفى نهاية الجلسة الافتتاحية أكد الفريق أول صدقى صبحى أن تطوير القطاع الطبى والارتقاء بالمهارات الخاصة للقائمين على العمل بهذه المنظومة بالتعاون مع الخبرات والكفاءات الأجنبية فى هذا المجال يأتى فى مقدمة إهتمامات القوات المسلحة، مشيدًا بالجهود التى تبذلها المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للقوات المسلحة فى دعم الخدمات العلاجية لأبناء الشعب المصرى .

وأشار القائد العام إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إنشاء منظومة طبية متكاملة وفقاً لأحدث النظم العالمية لتشمل جميع محافظات الجمهورية لتقديم الدعم الطبى للمواطنين إيماناً بعقيدتها بأن جيش مصر لشعب مصر، مشيراً إلى أهمية المؤتمر فى تسليط الضوء على النهج التطويرى للمؤسسات الطبية بالقوات المسلحة ونقله إلى كافة المؤسسات الطبية بالدولة .

حضر الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من عمداء وأساتذة الجامعات المصرية والخبراء المصريين والأجانب والشخصيات الممثلة للقطاع الطبى بعدة دول عربية شقيقة .