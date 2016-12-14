الملك سلمان: أمن اليمن جزء من أمن المملكة

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن السعودية تعتبر أمن اليمن جزءا من أمن المملكة وذلك في تحذير ضمني لإيران من التدخل في شؤون هذا البلد.

وبحسب رويترز قال الملك سلمان “بالنسبة لليمن الشقيق فنحن في المملكة العربية السعودية نرى أن أمن اليمن الجار العزيز من أمن المملكة ولن نقبل بأي تدخل في شؤونه الداخلية أو ما يؤثر على الشرعية فيه أو يجعله مقراً أو ممراً لأي دول أو جهات تستهدف أمن المملكة والمنطقة والنيل من استقرارها” لكنه لم يذكر إيران بالاسم.

وتقود السعودية تحالفًا من عدة دول عربية لإعادة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى السلطة بعدما أجبره الحوثيون المتحالفون مع إيران على الخروج إلى المنفى منذ نحو عامين.

وتتهم الحكومة السعودية إيران بمحاولة مد نفوذها إلى دول عربية مثل سوريا واليمن وهو اتهام تنفيه طهران.

وقال الملك السعودي إن بلاده ستواصل العمل مع القوى العالمية لتحقيق السلام العالمي.