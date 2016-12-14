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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو إلى غائم جزئيا أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على معظم المناطق والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط فوق البحر غربا مع آخر الليل وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

حركة الرياح ..  جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 14 - 24/30 كم/ساعة بوجه عام تتحول إلى غربية - شمالية غربية / 30 - 45 كم/ساعة فوق البحر غربا مع آخر الليل.

البحر خفيف الى متوسط يضطرب غربا مع آخر الليل .. وارتفاع الموج 1 - 2 / 3 أقدام قرب الساحل و 2 - 4 / 5 أقدام في العمق.


>                          درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    26      16              80       30 .
> دبي                        27      18              70       25 .
> الشارقة                   27      13                75       30.
> عجمان                    26      17              75       30.
> أم القيوين                27       15             75        30 .
> رأس الخيمة             27       12             80        35 .
> الفجيرة                   25       18             75       40.
> العين                     27       15              70       25 .
> ليوا                       27      12               75       25 .
> الرويس                  25      15               80       30 .
> السلع                    25       16               85       35.
> دلما                      24      17               75       45 .
> طنب الصغرى          23      17               80       45 .
> طنب الكبرى            23     17               80       45 .
> أبوموسى               24      18               75       40.
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