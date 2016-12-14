أخبار عاجلة

فورد تحدث الهيكل الخارجي لسيارتها الرياضية «إكسبلورير» -
«دودج» تطرح «تشالنجر ديمون» بقدرة 1000 حصان -
«هيونداي» تخوض سباق «نوربيرجرينج» لمعرفة قدرات سيارتها «I30 N» -
الشيخ خالد الجندي: المصائب والشدائد تصنع الأمل والعزيمة -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً -
عاجل.. قرار جرئ من وزير النقل اليوم بخفض سعر تذكرة المترو إلى نصف جنيه لهذه الفئات والتنفيذ فوراً -
الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الدولى للتايكوندو يطالب بعقد جمعية عمومية لاختيار رئيس جديد للاتحاد

Google+ Print
الدولى للتايكوندو يطالب بعقد جمعية عمومية لاختيار رئيس جديد للاتحاد الدولى للتايكوندو يطالب بعقد جمعية عمومية لاختيار رئيس جديد للاتحاد

>كتبت ياسمين يحيى

أرسل الاتحاد الدولى للتايكوندو خطابا إلى نظيره المصرى يطالبهم فيه بعقد جمعية عمومية غير عادية لاختيار رئييس جديد للاتحاد من بين الأعضاء المنتخبين، بعد قرار إيقاف فرج العمرى رئيس الاتحاد، بعد إجرائه بعض التعديلات فى اللائحة، وتجميد عضوية أحد أعضاء المجلس.

 

ومن المقرر أن يحدد مجلس الإدارة موعدا لعقد الجلسة خلال الأيام المقبلة، خاصة أن الاتحاد الدولى أمهل العمرى 14 يوما للرد على الأسباب التى دفعته للتعديلات، ولتجميد عضوية محمد جاد.

 

يذكر أن الاتحاد الدولى قرر إيقاف فرج العمرى رئيس الاتحاد بعد إجرائه تعديلات فى اللائحة وتجميد عضوبة محمد جاد، والخطأ فى حق أحمد الفولى نائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365