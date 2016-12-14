الدولى للتايكوندو يطالب بعقد جمعية عمومية لاختيار رئيس جديد للاتحاد

كتبت ياسمين يحيى

أرسل الاتحاد الدولى للتايكوندو خطابا إلى نظيره المصرى يطالبهم فيه بعقد جمعية عمومية غير عادية لاختيار رئييس جديد للاتحاد من بين الأعضاء المنتخبين، بعد قرار إيقاف فرج العمرى رئيس الاتحاد، بعد إجرائه بعض التعديلات فى اللائحة، وتجميد عضوية أحد أعضاء المجلس.

ومن المقرر أن يحدد مجلس الإدارة موعدا لعقد الجلسة خلال الأيام المقبلة، خاصة أن الاتحاد الدولى أمهل العمرى 14 يوما للرد على الأسباب التى دفعته للتعديلات، ولتجميد عضوية محمد جاد.

يذكر أن الاتحاد الدولى قرر إيقاف فرج العمرى رئيس الاتحاد بعد إجرائه تعديلات فى اللائحة وتجميد عضوبة محمد جاد، والخطأ فى حق أحمد الفولى نائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة.