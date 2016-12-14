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مؤسس حركة إنسان يتقدم باقتراح لمجلس الوزراء لإنشاء بنك الصحة الأستثماري

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مؤسس حركة إنسان يتقدم باقتراح لمجلس الوزراء لإنشاء بنك الصحة الأستثماري مؤسس حركة إنسان يتقدم باقتراح لمجلس الوزراء لإنشاء بنك الصحة الأستثماري

أعلنت حركة انسان انها بصدد تنظيم ندوة عن مستقبل الصحة فى تحت رعاية السيد السفير احمد الغمراوى رئيس المنتدى الثقافى المصرى يتحدث فيها الدكتور باسم السواح مؤسس حركة انسان عن اهمية تغير منظومة الصحة وتحسين مستوى الخدمات فى المستشفيات لان سوء حال منظومة الصحة فى مصر لم يعد خافيا على أحد المستشفيات الحكومية أصبحت مصدر للعدوى و الأهمال والفساد فى كل العيادات وان صحة المصريين تعتبر من اهم اهداف حركة انسان.

واكد الدكتور باسم السواح ان سوء مستوى مستشفيات والتأمين الصحى سبب رئيسى فى انتشار بعض الأمراض وايضا نقص الخدمات بمختلف المستشفيات فى كافة محافظات مصر وهو ما أدى إلى فقدان ثقة شريحة كبيرة من الفقراء في أداء الخدمات الطبية بالمستشفيات العامة وانة لابد من وقفة لضمان حصول المرضى على خدمة طبية إنسانية بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية وانى سوف اتقدم باقتراح لمجلس الوزراء لانشاء بنك الصحه الاستثمارى على شبيهة بنك الإسكان والتعمير وبنك الائتمان الزراعى وبنك قناة السويس ليكون فى خدمة المرضى .
> وقالت راندا سمير المتحدث الرسمى باسم الحركة انه سوف يكون هناك اكثر من ندوة خلال الفترة القادمة للدكتور باسم السواح لشرح برنامج تغيير منظومة الصحة فى مصر.

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