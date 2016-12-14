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نجيب والصعيدى يقودان هجوم الإسماعيلى أمام أسوان

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نجيب والصعيدى يقودان هجوم الإسماعيلى أمام أسوان نجيب والصعيدى يقودان هجوم الإسماعيلى أمام أسوان

>كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

أعلن أشرف خضر المدير الفنى للإسماعيلى تشكيلة فريقه التى سيخوض به لقاء أسوان ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

 

وتكون التشكيل من محمد عواد فى حراسة المرمى وباهر المحمدى ومحمود متولى وشريف حازم وبهاء مجدى فى خط الدفاع وحسنى عبدربه ومحمد فتحى ومحمد أبو المجد "بوشا" وإبراهيم حسن فى خط الوسط وشكرى نجيب وأحمد الصعيدى فى خط الهجوم.

 

ويجلس على دكة بدلاء الدراويش محمد مجدى فى حراسة المرمى محمد عادل جمعه وعماد حمدى وعمر الوحش وتوريك جبرين وعمورى عبدالفتاح ووليد عطيه، بينما خرج من القائمة خالد عيد وأحمد جمال.

 

وبالنسبة لتشكيل أسوان تم اختيار رضا السيد،  أحمد شديد،  محمد جبر، معاذ الحناوى،  السيد الشبراوى، محمد فوزى،  محمد حسن، علاء البدرى، إسلام الفار، محمد خليفة، جبروم وَيَا.


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