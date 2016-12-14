فرنسا: نشر مزيد من رجال الشرطة والجنود لحماية احتفالات نهاية العام

قال وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو يوم الأربعاء إن فرنسا ستنشر عددا إضافيا من رجال الشرطة والجنود في الشوارع لردع أي مهاجمين متشددين محتملين عن تنفيذ هجمات خلال الاحتفالات بعيد الميلاد ورأس السنة.

وبحسب رويترز قال لورو إن “التهديد جدي”. ويحق لوزير الداخلية أن ينشر حوالي ثلاثة آلاف رجل شرطة وجندي إضافيين خلال احتفالات نهاية العام التي تعتبر فترة الذروة للحفلات وفي المطارات ومحطات القطارات.

وقال لورو لراديو (أر.تي.إل) “أريد للسياح أن يفدوا إلى البلاد بأعداد كبيرة وأريد لمواطنينا أن يتمكنوا من الخروج والاستمتاع.”

وقتل أكثر من 230 شخصا في هجمات لمتشددين في فرنسا خلال العامين الماضيين بينهم 86 شخصا خلال هجوم في اليوم الوطني الفرنسي في منطقة الريفييرا السياحية في نيس.

وكان الوزير الذي تولى حديثا وزارة الداخلية يتحدث بعد تصويت البرلمان في ليل الثلاثاء لصالح تمديد حالة الطوارئ التي فرضت بعد هجمات لمتشددين إسلاميين قتلت 130 شخصا في باريس قبل عام.

وما زالت فرنسا في حالة تأهب عالية خصوصا حيال المتشددين من تنظيم داعش الذين تتعرض قواعدهم في سوريا والعراق للقصف من بمقاتلات فرنسية.

ودعا التنظيم المتشدد أتباعه إلى تنفيذ هجمات على الأراضي الفرنسية.