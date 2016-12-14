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أخبار الأردن اليوم..الملكة رانيا تطالب بخطوات جادة لتعزيز التعليم بالمملكة

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أخبار الأردن اليوم..الملكة رانيا تطالب بخطوات جادة لتعزيز التعليم بالمملكة أخبار الأردن اليوم..الملكة رانيا تطالب بخطوات جادة لتعزيز التعليم بالمملكة

>كتبت آمال رسلان

ركزت أخبار الأردن اليوم على مطالبات الملكة رانيا العبد الله بالتركيز على خطوات تطوير التعليم وتعزيز قدرات أحد أهم عناصره الرئيسية وهو المعلم، وقالت "يجب علينا جميعا أن نتشارك فى تطوير التعليم فى الأردن، والتطوير يعنى أن نستبدل أساليب الأمس بما يتناسب مع متطلبات الغد، ويعنى أولا وأهم من كل شيء تدريب المعلمين قبل وخلال المهنة".

وقالت أخبار الأردن اليوم أن كلمتها جاءت بحفل تكريم المعلمين والمرشدين التربويين الفائزين بجائزتى الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميّز، فى دورتها الحادية عشرة والمرشد التربوى المتميّز فى دورتها الثانية، وقال "يجب أن نحافظ على المبادئ والهوية ونطور العلوم والمعارف وأن يكون الكتاب المدرسى شريك المعلم ومرجعيته ولا يشكل عائقا بأسلوبه وصياغته، من منا لا يريد ذلك؟".

واستعرضت عدداً من التحديات التى تواجه المعلمين، مؤكدة، محورية دور المعلم وضرورة العمل من أجل تحسين مخرجات التعليم بنهضة تعليمية يقودها المعلمون داخل صفوفهم.

كما تناولت أخبار الأردن اليوم الوقفة الإحتجاجية التى قام بها لاجئون سوريون ومواطنون أردنيون، طالبوا خلالها بطرد السفير الروسى من عمّان، احتجاجاً على ما أسموه "المجازر التى ترتكب بحق المدنيين" فى مدينة حلب السورية.

ونظم لاجئون ومواطنون وقفة احتجاجية أمام السفارة الروسية فى عمان "تضامناً مع أهالى حلب المحاصرين، وطالب المشاركون بالوقفة التى شهدت تواجداً أمنياً، الحكومة "باتخاذ إجراءات للتخفيف عن أهالى حلب".


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