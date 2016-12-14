أخبار المغرب اليوم.. ملك إسبانيا يعتزم زيارة الرباط للمرة الثانية

كتبت آمال رسلان

ركزت أخبار المغرب اليوم على عزم ملك إسبانيا، فليبى السادس وعقيلته، لتيثيا أوتيث، زيارة المغرب قريبا والتى تعد الزيارة الثانية للملك الإسبانى بعد الزيارة الأولى خلال يوليو 2014.

وأشارت أخبار المغرب اليوم الى متانة العلاقات المغربية الإسبانية ، حيث قام رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، ووفد مرافق له مكون من وزير الداخلية الإسبانى إغناسيو ثوديو، مؤخرا بزيارة المملكة بعد تنصيب الحكومة الجديدة بإسبانيا، حيث اجتمع الملك محمد السادس برئيس الحكومة.

ويسعى ملك إسبانيا أن يكون المغرب ثالث بلد جار يزوره بعد فرنسا والبرتغال، وجارى بين الطرفان الإسبانى والمغربى التباحث بشأن الوقت المناسب لهذه الزيارة، كما يتم أيضا إعداد زيارات لملكى إسبانيا لكل من المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية.

كما تناولت أخبار المغرب اليوم إعلان الجنرال المغربى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية دوكور دارمي، بوشعيب عروب، عن قرارات بتحريك ثكنات عسكرية ونقلها إلى نقط توصف بالسوداء، قريبة من منطقة الكركرات.

واجتمع الجنزال المغربى نهاية الأسبوع الماضى بمدينة كلميم، مع المسؤولين العسكريين بالمنطقة الجنوبية، لتدارس ملف تصعيد التوتر الذى تزامن مع إطلاق المغرب حملة دبلوماسية فى إفريقيا ستمهد لعودته إلى الاتحاد الإفريقي.