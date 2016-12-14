أخبار عاجلة

فورد تحدث الهيكل الخارجي لسيارتها الرياضية «إكسبلورير» -
«دودج» تطرح «تشالنجر ديمون» بقدرة 1000 حصان -
«هيونداي» تخوض سباق «نوربيرجرينج» لمعرفة قدرات سيارتها «I30 N» -
الشيخ خالد الجندي: المصائب والشدائد تصنع الأمل والعزيمة -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً -
عاجل.. قرار جرئ من وزير النقل اليوم بخفض سعر تذكرة المترو إلى نصف جنيه لهذه الفئات والتنفيذ فوراً -
الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار المغرب اليوم.. ملك إسبانيا يعتزم زيارة الرباط للمرة الثانية

Google+ Print
أخبار المغرب اليوم.. ملك إسبانيا يعتزم زيارة الرباط للمرة الثانية أخبار المغرب اليوم.. ملك إسبانيا يعتزم زيارة الرباط للمرة الثانية

>كتبت آمال رسلان

ركزت أخبار المغرب اليوم على عزم ملك إسبانيا، فليبى السادس وعقيلته، لتيثيا أوتيث، زيارة المغرب قريبا والتى تعد الزيارة الثانية للملك الإسبانى  بعد الزيارة الأولى خلال يوليو 2014.

وأشارت أخبار المغرب اليوم الى متانة العلاقات المغربية الإسبانية ، حيث قام رئيس الإسبانية ماريانو راخوي، ووفد مرافق له مكون من  وزير الداخلية الإسبانى إغناسيو ثوديو، مؤخرا بزيارة المملكة بعد تنصيب الحكومة الجديدة بإسبانيا، حيث اجتمع الملك محمد السادس برئيس الحكومة.

ويسعى ملك إسبانيا أن يكون المغرب ثالث بلد جار يزوره بعد فرنسا والبرتغال، وجارى بين الطرفان الإسبانى والمغربى التباحث بشأن الوقت المناسب لهذه الزيارة، كما يتم أيضا إعداد زيارات لملكى إسبانيا لكل من المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية.

كما تناولت أخبار المغرب اليوم إعلان الجنرال المغربى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية دوكور دارمي، بوشعيب عروب، عن قرارات بتحريك ثكنات عسكرية ونقلها إلى نقط توصف بالسوداء، قريبة من منطقة الكركرات.

واجتمع الجنزال المغربى نهاية الأسبوع الماضى بمدينة كلميم، مع المسؤولين العسكريين بالمنطقة الجنوبية، لتدارس ملف تصعيد التوتر الذى تزامن مع إطلاق المغرب حملة دبلوماسية فى إفريقيا ستمهد لعودته إلى الاتحاد الإفريقي.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب