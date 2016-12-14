التعاون الإسلامى تدعو لاجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية لبحث أوضاع حلب

كتبت آمال رسلان

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى- بناء على طلب من دولة الكويت - إلى عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية، مفتوح العضوية يوم الخميس 22 ديسمبر لبحث الوضع فى سوريا فى ظل تطورات الأوضاع المأساوية بمدينة حلب.

وطالبت المنظمة فى بيان رسمى الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وبشكل فورى حتى يتحمل كل من ارتكب هذه الجرائم تبعات انتهاك قواعد وأحكام القانون الدولى الإنساني، معتبرة أن ما تشهده سوريا يرقى إلى حملة إبادة للمدنيين الأبرياء – على حد وصف البيان - .

وقال بيان المنظمة ": " تعجز الكلمات عن وصف ما آلت إليه أوضاع الشعب السورى وخاصة ما آلت إليه أوضاع حلب المدمرة والجريحة، فى ظل عجز وفشل دولى يدعو للأسف والخجل، واستمرار فشل مجلس الأمن فى تحقيق وقف إطلاق النار، والدفع نحو التوصل إلى تسوية سياسية على مدى سنوات، ووصول الأوضاع إلى ما آلت إليه، يتطلب قيام الدول الأعضاء بالمنظمة ببحث الخطوات التى ينبغى أن تتخذ لوقف شلالات الدماء ووقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية.