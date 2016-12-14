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رحيل الممثل القدير أحمد راتب إثر أزمة قلبية مفاجئة

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الأربعاء 14-12-2016 15:10

قضى الفنان القدير أحمد راتب نحبه منذ دقائق، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 64 عاماً، علماً بأنه عانى مؤخراً من أزمات صحية متفرقة، ولكن لم يتوقف عن ممارسة نشاطه الفني، وكان يتأهب للمشاركة بالعديد من الأعمال الدرامية والمسرحية، ولم يتم تحديد موعد الدفن حتى الان.

أحمد كمال الدين راتب الفنان الذي حافظ على موقعه كواحد من أفضل ممثلي الأدوار المساعدة بتاريخ السينما والدراما المصرية ولد يوم 23 يناير عام 1949م بحي السيدة زينب في محافظة القاهرة، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1974م، تزوج من ابنة خاله عام 1978م، وأنجب منها ثلاث بنات لمياء ولبنى ولميس.

بدأ راتب مشواره الفني وهو ما يزال طفلاً حيث مارس التمثيل في المسرح المدرسي، ونمت لديه هذه الهواية حتى التحق بكلية الهندسة التي انضم إلى فرقة التمثيل بها، إلا أنه ترك كلية الهندسة في السنة الثانية والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ليبدأ بعد ذلك مشواره الفني الحقيقي من خلال التليفزيون في مسلسلات "فجر، بلاد الغربة ، المال والبنون ، الأبطال"، كما عرف الطريق للنجومية مع الأستاذ فؤاد المهندس على المسرح وبخاصة دوره في مسرحية "سك على بناتك" مع النجمة شريهان.

انضم إلى مسرح الطليعة وقدم مجموعة من الأعمال المسرحية، منها "من أجل حفنة نساء ، أبو زيد الهلالي، من العطش ما قتل، سك على بناتك، جحا يحكم المدينة، المدرسين والدروس الخصوصية، أصل وخمسة، طرزان، عفوا زوجتي العزيزة".

وإلى جانب المسرح والتلفزيون شارك أيضاً الفنان أحمد راتب، في مجموعة من الأفلام السينمائية، ومن أبرزها: فاصل ونعود، محترم إلا ربع، زهايمر، ولاد البلد، عسل أسود، عزبة آدم، بدون رقابة، المش مهندس حسن، رامي الاعتصامي، بوشكاش، كابتن هيما، الأوله في الغرام، مطب صناعي، واحد من الناس، طيور الظلام، بخيت وعديله، الإرهابي، المنسي، نوارة، بوشكش،مستر أند ميسيز عويس، عسل أسود، محترم إلا ربع، أنا مش معاهم، غرام وانتقام، فاصل ونعود، الفرح، الجردل والكنكة، ألوان السما السبعة، واحد من الناس".

نال أحمد راتب جائزة مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مسلسل أم كلثوم، ومن أهم أدواره التلفزيونية أيضاً ملحمة "رأفت الهجان" و"هند والدكتور نعمان" و"مع سبق الإصرار" و"خرم إبرة".

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