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بالصور... كاني ويست يلتقي دونالد ترامب

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الأربعاء 14-12-2016 15:29

بيروت – هدى زين

تواجد النجم الأمريكي الشهير كاني ويست Kanye West في برج الرئيس الأمريكي دونالد Donald Trump، وذلك في زيارة مفاجئة لعقد اجتماع مع الأخير، إثر تعافيه من وعكته الصحية التي اضطرته للدخول إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية في وقت سابق من هذا الشهر.
وبعد اللقاء، أجرى ويست وترامب مؤتمراً صحفياً عرضته قناة CNN تحدثا فيه عن علاقتهما ببعضهما البعض.
وقد بدا ترحيب ترامب بضيفه واضحاً، إذ قال أمام الصحفيين إنه وكاني صديقان منذ فترة طويلة.
يشار إلى أن كاني البالغ من العمر 39 عاماً هو من طلب مقابلة الرئيس لمدة 15 دقيقة فقط لكن بدون إبداء سبب واضح.
وبذلك، يكون كاني ويست، وهو من القليلين الذين دعموا الرئيس "ترامب" في حملته الانتخابية، أول نجم هوليوودي يزور دونالد ترامب، بشكل رسمي كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.
يذكر أن كاني ويست كان قد أثار غضب جمهوره في آخر حفل له، بعدما أعلن تأييده للرئيس المنتخب دونالد ترامب حيث قال : " لو أدليت بصوتي لمنحته لترامب"، وأضاف : "شيّد ذلك السياج" في إشارة إلى تعهد ترامب ببناء سياج على الحدود الأمريكية المكسيكية وتشديد إجراءات الهجرة ضد 11 مليون مهاجر غير قانوني داخل الولايات المتحدة.

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سيدتي

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