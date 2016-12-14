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مبعوث أممي: على “جامع” ترك السلطة في جامبيا مع انتهاء ولايته والا سيواجه عقوبات

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مبعوث أممي: على “جامع” ترك السلطة في جامبيا مع انتهاء ولايته والا سيواجه عقوبات مبعوث أممي: على “جامع” ترك السلطة في جامبيا مع انتهاء ولايته والا سيواجه عقوبات

يحيى-جامع

قال ممثل الأمم المتحدة الخاص لغرب أفريقيا يوم الأربعاء إن رئيس جامبيا يحيى جامع سيواجه “عقوبات مشددة” إذا سعى إلى البقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته في الشهر المقبل.

كان جامع الذي يحكم جامبيا منذ فترة طويلة خسر الانتخابات أمام رجل الأعمال أداما بارو في الأول من ديسمبر كانون الأول وأقر بهزيمته لكنه عاد وغير رأيه وسعى حزبه للطعن في النتيجة أمام المحكمة العليا.

وبحسب رويترز قال الممثل الدولي محمد بن شمباس لرويترز عبر الهاتف بعد يوم من محادثات بين جامع وزعماء إقليميين للتوصل لاتفاق يستهدف تنحيه عن السلطة “بالنسبة للسيد جامع النهاية هنا ولا يمكنه تحت أي ظروف البقاء كرئيس.”

وأضاف قائلا “قرار المحكمة العليا لا علاقة له بولايته التي مدتها خمسة أعوام.”

وقال إن جامع سيتعرض لعقوبات صارمة إذا لم يترك السلطة بنهاية مدة ولايته التي تنتهي في 18 يناير كانون الثاني.

وعندما سئل هل سيكون التدخل العسكري خيارا عقب مهمة الوساطة الفاشلة رد قائلا “ربما لا يكون ذلك ضروريا. دعنا نعبر هذا الجسر ونرى عندما نصل إلى هناك.”

 

 

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