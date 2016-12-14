أخبار عاجلة

فورد تحدث الهيكل الخارجي لسيارتها الرياضية «إكسبلورير» -
«دودج» تطرح «تشالنجر ديمون» بقدرة 1000 حصان -
«هيونداي» تخوض سباق «نوربيرجرينج» لمعرفة قدرات سيارتها «I30 N» -
الشيخ خالد الجندي: المصائب والشدائد تصنع الأمل والعزيمة -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً -
عاجل.. قرار جرئ من وزير النقل اليوم بخفض سعر تذكرة المترو إلى نصف جنيه لهذه الفئات والتنفيذ فوراً -
الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«بيزنس نيوز» تعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار لجنة حصر أموال الإخوان

Google+ Print
«بيزنس نيوز» تعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار لجنة حصر أموال الإخوان «بيزنس نيوز» تعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار لجنة حصر أموال الإخوان

بيزنس نيوز

أعلنت مؤسسة “بيزنس نيوز” للصحافة والنشر عن تقدم ممثلها القانوني بتظلم صباح اليوم، للجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان يوضح كافة الجوانب القانونية والمالية المتعلقة بعمل الشركة وسياستها التحريرية فى إصدارتها الصحفية.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أنها تعمل فى الوسط الإعلامى والصحفى منذ 2008، ولا تنتمي هى أو أى من العاملين بها أو مؤسسيها إلى أى فصيل حزبى أو سياسي أو تيار ديني، ولم تكن معبرة فى أى وقت عن أى توجه لفئة معينة، باستثناء خطها التحريري ذى الطابع الليبرالي.

وأضاف البيان أن المؤسسة بحكم طبيعة عملها تمتلك علاقات وثيقة مع المؤسسات المهمة فى الدولة، وهى المؤسسة التي اختص الرئيس إحدى إصدارتها بكتابة مقال العاميين الماضيين عن السياسات الإقتصادية للبلاد كرسالة موجهة للمستثمرين الأجانب المشاركين في مؤتمر مؤسسة يورومني ليؤكد على أهمية إصدراتها الصحفية ومصداقيتها لدى رئاسة الجمهورية.

وأكدت المؤسسة احترامها للجنة، وأنها تتوقع منها أن تتفهم طبيعة العمل الصحفى الذى يتطلب ثقة فى التعامل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، وحساسية صناعة الإعلام.

كانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة “الإخوان” قد أخطرت كل من البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة للمقاصة بالقرار الصادر رقم 231 بتاريخ 5 ديسمبر 2016، الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات والمنع من التصرف لمصطفى مختار محمد صقر رئيس شركة “بيزنس نيوز” وآخرين لانتمائهم للعناصر الإخوانية الإرهابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل