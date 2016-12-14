«بيزنس نيوز» تعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار لجنة حصر أموال الإخوان

أعلنت مؤسسة “بيزنس نيوز” للصحافة والنشر عن تقدم ممثلها القانوني بتظلم صباح اليوم، للجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان يوضح كافة الجوانب القانونية والمالية المتعلقة بعمل الشركة وسياستها التحريرية فى إصدارتها الصحفية.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أنها تعمل فى الوسط الإعلامى والصحفى منذ 2008، ولا تنتمي هى أو أى من العاملين بها أو مؤسسيها إلى أى فصيل حزبى أو سياسي أو تيار ديني، ولم تكن معبرة فى أى وقت عن أى توجه لفئة معينة، باستثناء خطها التحريري ذى الطابع الليبرالي.

وأضاف البيان أن المؤسسة بحكم طبيعة عملها تمتلك علاقات وثيقة مع المؤسسات المهمة فى الدولة، وهى المؤسسة التي اختص الرئيس السيسي إحدى إصدارتها بكتابة مقال العاميين الماضيين عن السياسات الإقتصادية للبلاد كرسالة موجهة للمستثمرين الأجانب المشاركين في مؤتمر مؤسسة يورومني ليؤكد على أهمية إصدراتها الصحفية ومصداقيتها لدى رئاسة الجمهورية.

وأكدت المؤسسة احترامها للجنة، وأنها تتوقع منها أن تتفهم طبيعة العمل الصحفى الذى يتطلب ثقة فى التعامل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، وحساسية صناعة الإعلام.

كانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة “الإخوان” قد أخطرت كل من البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة بالقرار الصادر رقم 231 بتاريخ 5 ديسمبر 2016، الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات والمنع من التصرف لمصطفى مختار محمد صقر رئيس شركة “بيزنس نيوز” وآخرين لانتمائهم للعناصر الإخوانية الإرهابية.