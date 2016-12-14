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الأمم المتحدة: على الحكومة السورية منع أي أعمال انتقامية في حلب

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الأمم المتحدة: على الحكومة السورية منع أي أعمال انتقامية في حلب الأمم المتحدة: على الحكومة السورية منع أي أعمال انتقامية في حلب

الأمم المتحدة_أرشيفية

قال أعضاء لجنة تحقيق في جرائم الحرب تابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء إن السورية تتحمل مسؤولية أساسية لمنع الهجمات وانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال الانتقام في حلب وإنها تتحمل مسؤولية أي انتهاكات من قبل جنودها أو القوات المتحالفة معها.

وبحسب رويترز قالت لجنة التحقيق في بيان إنها تتلقى باستمرار “تقارير عديدة” عن انتهاكات من قبل القوات الموالية للحكومة تشمل إعدامات ميدانية واعتقالات عشوائية وحالات اختفاء قسري.

وتلقى المحققون أيضا تقارير تفيد بأن جماعات من المعارضة – ومنها جبهة فتح الشام التي كانت تسمى في السابق جبهة النصرة وأحرار الشام – تمنع المدنيين من مغادرة المنطقة وإن المقاتلين يندسون وسط المدنيين مما يعرضهم للخطر.

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