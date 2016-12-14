انتهاء أزمة طرد النائب أحمد الطنطاوى من الجلسة.. وعلى عبدالعال: أنا مسامح

انتهت أزمة النائب أحمد الطنطاوى، الذى تم طرده من الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، حيث قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "أنحاز دائمًا للشباب وأرى مجموعة الشباب قوة لمصر".

وتابع:"أرى قوة مصر ومستقبلها بالشباب ومنهم النائب أحمد الطنطاوى وزملائه وكذلك نواب دعم مصر.. وأنا متسامح معاه وليتفضل النائب بالدخول".

جاء ذلك عقب قيام عدد من النواب بالتوسط لدى رئيس المجلس خلال الجلسة بمسامحة النائب، وكان المجلس قد قرر طرد النائب، وإحالته لهيئة المكتب للتحقيق عقب اعتراضه على عدم منحه الكلمة خلال مناقشة قانون نقابة الإعلاميين.