أخبار عاجلة

فورد تحدث الهيكل الخارجي لسيارتها الرياضية «إكسبلورير» -
«دودج» تطرح «تشالنجر ديمون» بقدرة 1000 حصان -
«هيونداي» تخوض سباق «نوربيرجرينج» لمعرفة قدرات سيارتها «I30 N» -
الشيخ خالد الجندي: المصائب والشدائد تصنع الأمل والعزيمة -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً -
عاجل.. قرار جرئ من وزير النقل اليوم بخفض سعر تذكرة المترو إلى نصف جنيه لهذه الفئات والتنفيذ فوراً -
الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

دمياط تتعرض لموجة من الطقس الشتوى السيئ

Google+ Print
دمياط تتعرض لموجة من الطقس الشتوى السيئ دمياط تتعرض لموجة من الطقس الشتوى السيئ

>دمياط - عبده عبد البارى

شهدت مدن محافظة دمياط اليوم الاربعاء موجة من الطقس السئ وسقوط امطار غزيرة ، وتسببت سرعة الرياح فى انهيار جزء من بلكونة بإحدى الشقق السكنية فى الدور الثالث فى العقار المواجه لموقف رأس البر بمنطقة السنانية .

وانتقلت قوات الحماية المدنية بإشراف مديرها العميد محمد صبحى وتم رفع مخلفات الهدم من الطريق وازالة بقايا كتل خرسانية كانت علقة وتهدد حياة المارة أسفل المنزل.


> كما تسببت سرعة الرياح فى خلع سقف صاج أعلى مبنى مدرسة غيط النصارى الاعدادية التابعة لادارة دمياط التعليمية .

وانتقلت قوات الحماية المدنية وقامت احدى السيارات برفع الصاج الذى اعاق حركة المرور الشوارع المحيطة بالمدرسة.

وتسببت سوء الاحوال الجوية فى انقلاب مقطورة على طريق دمياط - المنصورة بمنطقة السنانية ما تسبب فى اعاقة حركة السير .

جدير بالذكر أنه تم غلق بوغاز ميناء دمياط وبوغاز الصيد بعزبة البرج صباح اليوم وذلك بسبب ارتفاع الاموج إلى 3 امتار ووصول سرعة الرياح إلى 45 عقدة.
>  

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365