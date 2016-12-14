دمياط تتعرض لموجة من الطقس الشتوى السيئ

دمياط - عبده عبد البارى

شهدت مدن محافظة دمياط اليوم الاربعاء موجة من الطقس السئ وسقوط امطار غزيرة ، وتسببت سرعة الرياح فى انهيار جزء من بلكونة بإحدى الشقق السكنية فى الدور الثالث فى العقار المواجه لموقف رأس البر بمنطقة السنانية .

وانتقلت قوات الحماية المدنية بإشراف مديرها العميد محمد صبحى وتم رفع مخلفات الهدم من الطريق وازالة بقايا كتل خرسانية كانت علقة وتهدد حياة المارة أسفل المنزل.



> كما تسببت سرعة الرياح فى خلع سقف صاج أعلى مبنى مدرسة غيط النصارى الاعدادية التابعة لادارة دمياط التعليمية .

وانتقلت قوات الحماية المدنية وقامت احدى السيارات برفع الصاج الذى اعاق حركة المرور الشوارع المحيطة بالمدرسة.

وتسببت سوء الاحوال الجوية فى انقلاب مقطورة على طريق دمياط - المنصورة بمنطقة السنانية ما تسبب فى اعاقة حركة السير .

جدير بالذكر أنه تم غلق بوغاز ميناء دمياط وبوغاز الصيد بعزبة البرج صباح اليوم وذلك بسبب ارتفاع الاموج إلى 3 امتار ووصول سرعة الرياح إلى 45 عقدة.

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