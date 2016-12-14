بعد بيان أدباء السودان..«حمور زيادة»:«البشير»منزعج من دعوات عصيان الاثنين المقبل

كتب -مصطفى حمزة

توقع الأديب السودانى حمور زيادة أن تكون الاستجابة لدعوات العصيان المدني بالسودان، المقرر لها الاثنين 19 ديسمبرالجاري، أكثر اتساعًا وتنظيمًا عن سابقه الذى بدأ يوم 27 نوفمبر الماضي، واستمر لمدة 3أيام.

قال “زيادة”فى تصريح خاص لوكالة أنباء “ONA” ، “أعتقد ان دعوات العصيان ليوم 19 ديسمبر أكثر اتساعاً وتنظيماً من سابقتها في 27 نوفمبر. خاصة بعد مشاركة الأحزاب السياسية بشكل واضح ،ودعوتها منسوبيها للانخراط في العصيان، كما بدأت المجموعات المهنية والفئوية الدعوة للعصيان وإعلان انضمامها إليه.”

وردا على تنظيم ولاية الخرطوم لاحتفالات أعياد “الاستقلال” باليوم نفسه، أضاف الكاتب السودانى “ما يحدث يظهر مدى انزعاج النظام من الأمر، حيث عمد الرئيس الشير إلى إطلاق التهديدات وتحدي معارضيه للخروج للشارع في خطابه في مدينة كسلا بشرق السودان قبل يومين.”

وعن البيان الذى وقع عليه مع مجموعة من الكتاب والأدباء اليوم ،قال “ما يحدث حاليا هو عملية احماء سياسية، تعمل على حشد كل المواطنين الرافضين لاستمرار نظام البشير. وهو رسالة قوية، داخلية وخارجية لها ما بعدها.”

يذكر أن 50كاتبًا وأديبًا سودانيًا أصدروا اليوم الأربعاء بيانا، قالوا فيه “نحن الموقعين أدناه من الكتاب والأدباء..نعلن انحيازنا الكامل لخيارات الشعب السوداني، وحقه في رفض الظلم وأساليب القهر الممارسة ضده من نظام المؤتمر الوطني.. ونؤكد من هنا انحيازنا التام لخيار السودانيين في تنفيذ العصيان المدني بتاريخ 19ديسمبر الجاري وأي خيار آخر”.

وأضافوا “نرى أن موقفنا هذا ككتاب وأدباء سودانيين جزء من تطلعات الشعب السوداني الكريم، ورغبته في التخلص من هذا النظام الظالم، وتحقيق الاستقرار والسلم لهذه البلاد.”