نائب رئيس مدينة نجع جمادى يطمئن على مصابى حادث تصادم 3 سيارات

قنا – هند المغربى

توجه محمد موسي نائب رئيس مجلس مدينة نجع حمادى بناء على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا إلى مستشفى بهجورة التكاملى للاطمئنان على المصابين فى حادث تصادم 3 سيارات أمام قرية الشعانية التابعة لمركز نجع حمادى وللتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بالمستشفى.

وكان حادث تصادم 3 سيارات قد وقع صباح اليوم أمام قرية الشعانية التابعة لمركز نجع حمادى، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين بعد وفاة أحد المصابين متأثرًا بإصابته تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى بهجورة التكاملى لتلقى الإسعافات الأولية، حيث دفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بإشراف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا 8 سيارات لنقل المصابين.

واستقبلت المستشفى جثة حسين أحمد ومصابين وهم على عبد النافع محمد ( 21 عامًا)، عبد الرحيم عبد الرازق ( 31 عامًا)، هناء عبد الحميد ( 29 عامًا)، أسماء رفاعى خليفة ( 30 عامًا)، رؤى سامح عبد العزيز ( 5 سنوات )، محمد ماهر عبد الشافى ( 20 عامًا)، عبد الرحمن أحمد نور الدين ( 30 عامًا)، ولاء أحمد عبد الرازق ( 26 عامًا)، حسن عبد المتجلى نور الدين ( 42 عامًا)، أسماء فتحى زكى ( 22 عامًا)، إيهاب توفيق رياض ( 18 عامًا)، إسماعيل عزت فخرى ( 32 عامًا)، محمد حسن أحمد ( 7 سنوات)، جميعهم مقيم بمركز أبوتشت، وهلال فتحى الصغير ( 35 عامًا)، مقيم بدار السلام، وخرج اثنين من المصابين على الفور بعد تلقيهم الإسعافات الأولية.