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السيسى يتسلم رسالة من رئيس تشاد ويؤكد حرص مصر على دعم أشقائها الأفارقة

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السيسى يتسلم رسالة من رئيس تشاد ويؤكد حرص مصر على دعم أشقائها الأفارقة السيسى يتسلم رسالة من رئيس تشاد ويؤكد حرص مصر على دعم أشقائها الأفارقة

>كتب محمد الجالى

 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء، موسى محمد وزير خارجية جمهورية تشاد، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير تشاد بالقاهرة

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير خارجية تشاد نقل تحيات الرئيس التشادى "إدريس ديبي" إلى  الرئيس السيسى، كما سلّم الرئيس رسالتين، تتضمن الأولى نقل تعازى حكومة وشعب بلاده فى ضحايا الحادث الإرهابى، الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية يوم الأحد الماضى، وتضامن تشاد مع فى مواجهة الإرهاب والتطرف، وتؤكد الرسالة الثانية حرص تشاد على تطوير العلاقات الثنائية المتميزة مع مصر فى عدد من المجالات.

وأكد الوزير التشادى على التقدير الكبير، الذى توليه بلاده للأزهر الشريف ودوره الهام فى التعريف بصحيح الدين، مشيراً إلى الإساءة التى يتعرض لها الدين الإسلامى الحنيف من جراء العمليات الإرهابية الآثمة، التى تُرتكب باسمه، وهو منها براء.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن  الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس التشادى "إدريس ديبي"، مُعرباً عن تقديره لتعازيه ومشاعره الصادقة.

و أشارالرئيس السيسى، إلى ما يجمع بين مصر وتشاد من علاقات قوية وراسخة، وأهمية العمل على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس، حرص مصر على دعم أشقائها الأفارقة على كافة المستويات، وتعزيز التعاون الإقليمى من أجل التغلب على التحديات، التى تواجه القارة، مشيراً إلى ضرورة تنمية العمل الأفريقى المشترك من أجل تدشين مشروعات فى مجال البنية التحتية والمواصلات بما يساهم في دفع عملية التنمية بالقارة الافريقية وتحقيق التكامل المنشود بين دولها، مؤكداً على أن التوصل إلى حلول ملموسة للمشكلات التي تعاني منها القارة لن يتسنى إلا من جانب الدول الافريقية نفسها.     

وأضاف السفير علاء يوسف، أن اللقاء ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين مصر وتشاد خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن التطرق إلى بعض الملفات الافريقية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها أخر التطورات على الساحة الليبية وجهود استعادة الاستقرار فى هذا البلد الشقيق.   

 


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