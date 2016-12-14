محمد بن زايد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس "الدوما" الروسي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ ليونيد سلوتسكي عضو ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب" الدوما" الروسي الذي يزور الدولة حاليا.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية وما يجمعهما من شراكات اقتصادية وتجارية متميزة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما تناول اللقاء حرص البلدين على تعزيز روابط التعاون في ضوء ما تشهده العلاقات الثنائية من نمو وتطور بفضل دعم قيادتي البلدين بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالفائدة على الشعبين الصديقين.