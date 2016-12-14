وفاة طفلة عربية سقطت من الطابق الثالث بالفجيرة

فارقت طفلة عربية تبلغ من العمر 3 سنوات الحياة متأثرة بإصاباتها البليغة، اثر سقوطها من الطابق الثالث من شقة ذويها الواقعة في احدى البنايات بمنطقة قدفع بإمارة الفجيرة، وذلك بعد سبع ساعات من دخولها العناية الفائقة بمستشفى الفجيرة .

حيث تلقت غرفة العمليات بشرطة الفجيرة بلاغا في تمام الساعة الحادية عشرة والربع من صباح اليوم، يفيد بسقوط طفلة صغيرة من الجنسية العربية من الطابق الثالث نتج عنها تعرضها لإصابات وكسور خطيرة، وعليه تم نقل الطفلة على وجه السرعة لمركز قدفع الصحي الاقرب لمكان الحادث، لتقديم الاسعافات الاولية للطفلة، ثم تم نقلها بواسطة الاسعاف الى مستشفى الفجيرة وتنويمها في قسم العناية الفائقة، في حالة حرجة، وقد وافتها المنية بعد سبع ساعات من حادث وقوعها .

وباشرت شرطة الفجيرة تحقيقاتها للتعرف على ملابسات الحادث والكشف عن اسبابه .