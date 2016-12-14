بالصور .. مدير أمن بورسعيد يطالب "درويش"بوضع آلية لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالمرور

بورسعيد – محمد عزام

طالب اللواء زكي صلاح، مدير أمن بورسعيد، اليوم الأربعاء، اللواء محمد درويش، مدير المرور؛ بوضع آلية خاصة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة في تقديم الخدمة لهم .

كان قد فاجأ مدير أمن بورسعيد إدارة مرور المحافظة بزيارة تفقدية للوقوف على سير العمل، وحرص على لقاء المواطنين المتواجدين بالصالة وسماع بعض المعوقات التي تواجههم؛ لبحث إماكنية إيجاد حلول فورية لها .

كما التقى الضباط والأفراد والموظفين المدنيين وتناول خلال اللقاء كيفية تقديم الخدمة للمواطن بشكل لائق يتناسب مع حجم وقيمة المواطن المصري وإشعاره بحقه وقيمته في تلقي الخدمة .

وأكد "زكي" على حرص الوزارة تقديم الجانب الخدمي للمواطنين على أكمل وجه بعيداً عن البيروقراطية والتعقيد وتسهيلاً لكافة الخدمات لرفع العناء عن كاهل المواطن وتقديم افضل خدمة .