شركة مياه القناه تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة

الإسماعيلية – جمال حراجى

نظمت اليوم شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي إجتماعا للعمل على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة برئاسة دكتور جمال بركات مدير عام إدارة متابعة تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة والمهندس صلاح إسماعيل رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بمحافظات القناة ، وذلك فى إطار النهج الذي تتبعه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتطوير الإدارات بكافة القطاعات بالشركات التابعة

وقال عادل عبد المنعم مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة أنة تم خلال الإجتماع الاتفاق على وضع خطة تشغيلية عامة للإدارة وتحديد الوصف الوظيفي لكل إدارة بالقطاع إضافة إلى ذلك فقد تم استحداث إدارة الدعم الفني والصيانة برئاسة المهندسة آية كمال بجانب إدارة الشبكات وإدارة البرامج ، وتم التنسيق بين الطرفين وتحديد عدد من الدورات التأهيلية وذلك من أجل الارتقاء بمستوى القطاع ،حضر الاجتماع كلا من المهندس أحمد شوقي ، المهندس محمد جميل ،المهندس مصطفى شبل ،المهندسة فاطمة عادل والمهندس أحمد عبد الحفيظ