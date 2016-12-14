معهد جنوب مصر للأورام يبحث سبل التعاون مع "القومية" لبحوث السرطان

أسيوط - هيثم البدري

نظم معهد جنوب مصر للأورام ندوة تعريفية بعنوان "سبل التعاون بين معهد الأورام بجامعة أسيوط والشبكة المصرية لبحوث السرطان " والتي تأتي في إطار توقيع برتوكول التعاون المبرم بين الجانبين، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور مصطفي الشرقاوي عميد المعهد، والدكتورة دعاء محمد سيد وكيل المعهد، والدكتورة نهي عوض مدير مركز جامعة الإسكندرية لبحوث السرطان ومنسق عام شبكة بحوث السرطان في مصر، وبمشاركة لفيف من الأساتذة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد .

وخلال الندوة أكد الدكتور مصطفي الشرقاوي علي أهمية تنسيق وتفعيل العمل البحثي داخل المعهد من خلال التعاون مع الجامعات الأخرى في استكمال البحوث العلمية اللازمة لعلاج المرضي وابتكار أفكار جديدة من شأنها دعم وتطوير آليات العلاج حول كل ما يختص بمجال السرطان .

كما أشارت الدكتورة دعاء محمد سيد أن البرتوكول يهدف إلي إنشاء شبكة طبية وبحثية معنية بأبحاث السرطان في محاولة للتصدي للمرض وسرعة التعامل معه، إلي جانب تفعيل الأبحاث العلمية علي مستوي القومي من خلال تبادل الخبرات وتدريب شباب الباحثين في مجال أبحاث السرطان .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نهي عوض أن الشبكة القومية لبحوث السرطان هي عبارة عن مجموعات بحثية ممثلة لمنظمات ومؤسسات أكاديمية بما تشمله من جامعات وكليات ومعاهد تختص بتوفير إمكانية استخدام المعدات البحثية والتعاون مع الباحثين بتلك الجهات، كما تضم مستشفي 57357 والجمعية المصرية لأبحاث السرطان والجمعية المصرية لجراحة الأورام .

وأضافت أن الشبكة تستهدف تحقيق الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا، والتي شملت 8 جامعات مصرية هي ( القاهرة – بني سويف – طنطا – أسيوط – قناة السويس – المنصورة – المنوفية – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ) وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الطبية العسكرية والتي تهتم بتخطيط إطار عام للتعاون بين المنظمات والهيئات لأبحاث السرطان , مؤكدةً في ذلك أن الشبكة تضع الصحة علي أولويات البحث العلمي ويأتي مجال السرطان ضمن أبرز وأهم هذه الأولويات .



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