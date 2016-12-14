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بالصور.. جامعة أسوان تنظم سباق رياضى للطلاب بعنوان "لا للإرهاب"

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بالصور.. جامعة أسوان تنظم سباق رياضى للطلاب بعنوان "لا للإرهاب" بالصور.. جامعة أسوان تنظم سباق رياضى للطلاب بعنوان "لا للإرهاب"

>أسوان – عبد الله صلاح

نظمت جامعة أسوان سباق رياضى للطلاب والطالبات صباح اليوم، الأربعاء، تحت عنوان "لا للإرهاب".

انطلق السباق الذى حضره الدكتور عبد القادر محمد، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور عبد الرحمن عبد الباسط، عميد كلية التربية الرياضية، للطلاب البنين من رمز الصداقة وحتى ملعب التربية الرياضية بمقر الجامعة بمنطقة صحارى، وبالنسبة لبنات من ميدان المسلة وحتى بوابة الجامعة الرئيسية.

وأكد الدكتور عبد القادر محمد، أن فاعليات السباق تأتى ضمن المرحلة الأولى لسباق الطريق للجامعات المصرية، تحت عنوان "لا للإرهاب" لرفض العنف والإرهاب الغاشم الذى يقتل الأبرياء وينال من المدنيين، ولا ينتمى لأى دين من الأديان السماوية.

وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن غداً سيهد ختام سباق المهرجان الأول للجمباز والعروض الرياضية، علي أن تستكمل المرحلة الثانية لسباق الطريق والختام يوم 29 يناير المقبل، بمشاركة الجامعات المصرية.

 

 

 

 

 

 

 


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