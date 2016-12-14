تجهيز المركز الطبى بأبوحماد لعلاج مرضى الكبد بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

تفقد الدكتور حسام أبو ساطي وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، المركز الطبي بأبو حماد ، للوقوف علي جاهزيتة ، تمهيد لإنشاء وحدة لعلاج مرضي الفيروسات الكبدية بالمركز تخفيفاً علي المرضي من مشقة السفر إلي المراكز الأخري لتلقي علاجهم .

أكد وكيل الوزارة ، في تصريح صحفي علي أنه سيتم الانتهاء من إنشاء وتجهيز الوحدة في القريب العاجل ، حيث ان المركز في موقع مميز و مجهز بالطاقة البشرية والمساحات التي يمكن تجهز باحداث الاجهزة الطبية.

ويشار أن محافظة الشرقية بها مركزين رئيسان لعلاج الفيروسات الكبدية هما الزقازيق و الكائن بمستشفي بالأحرار بالزقازيق وفاقوس والكائن بمحيط المستشفي، وسينضم ابوحماد اليهم طبقا لخطة المديرية .